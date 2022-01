윤석열, '野 후보 교체론'에 "모든 것 국민께 맡길 생각"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 일각에서 '후보 교체론'이 제기되는 것을 두고 "모든 것을 국민들께 맡길 생각"이라고 밝혔다.

윤 후보는 5일 오전 서울 여의도 당사에서 선대위 쇄신 기자회견을 열고 "저는 오로지 정권교체를 위해 정치의 길에 나섰다"며 "우리 선거대책기구와 국민의힘을 잘 이끌어 국민들께 안심을 드렸어야 했는데 그러지 못했다. 모두 오롯이 후보인 제 책임"이라고 말했다.

그는 '후보 교체론이 흘러나온다'는 취재진의 질문에 "제가 제1야당 후보로 선출됐기 때문에 하여튼 국민들께서 부족하다고 생각되는 점이 있으면 (말씀을 달라)"면서 "선거운동은 정부의 최고 의사결정권자가 되는 단순 경쟁이 아니고 자질을 만들어가는 과정(이다). 자기가 몰랐던 것을 깨닫고 배우는 과정이라고 생각한다"고 설명했다.

배우자 김건희 씨의 허위 이력 논란 등과 관련해선 "제 가족 문제로 국민들께 심려 끼쳐드려 죄송하다"며 "부족한 부분에 대해 국민 여러분께서 드시는 회초리와 비판을 달게 받겠다"고 전했다.

또 '김씨가 선거운동을 함께 하느냐'는 물음에는 "제 처도 재작년 조국 사태 이후 집중적인 수사를 2년간 받아 심신이 많이 지쳐있다. 걱정하지 말라고 해도 여성으로서 스트레스를 받아왔기 때문에 추스르고 나면 조용히 할 일, 봉사 활동 같은 것을 하지 않을까 생각한다"고 답했다.

홍준표 의원을 찾아가거나 직접적 도움을 요청할 계획이 있는지에 대해선 "우리 국민의힘에 모든 분의 힘을 합쳐서 같은 생각으로 단일 대오로서 선거를 치러야 하기 때문에 필요한 모든 일은 제가 할 것"이라고 말했다.

이준석 국민의힘 대표의 선대위 직접 참여 여부에 대해선 "선대본부의 어떤 직책을 맡는 것보다 당 대표로 역할 해달라"며 "선대위 직책이 꼭 있어야 하는 것은 아니지 않느냐"라고 선을 그었다.

한편 이날(5일) 윤 후보는 기존의 선대위를 해산하고, 기동성을 극대화한 실무형 선대위 본부를 구성하겠다고 밝혔다. 김종인 총괄선대위원장과의 결별도 공식 선언했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr