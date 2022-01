美 월가처럼 명소로…韓거래소 '소와 곰상', 25년만에 야외로 이전

투자자에게 개방해 친근한 이미지 조성

[아시아경제 이민우 기자] 한국거래소 서울사옥 로비에 1996년 설치된 '소와 곰상'이 옥외로 옮겨졌다.

한국거래소는 25년 만에 이 같은 조형물을 옥외로 이전했다고 5일 밝혔다. 최근 주식시장에 대한 국민적 관심에 부응해 투자자에게 한 걸음 더 다가가는 한편, 친근하고 개방적인 한국거래소의 이미지를 구축한다는 취지에서다.

한국거래소는 앞서 지난 10월 부산 본사 국제금융센터(BIFC) 건물 뒤편에 있던 황소상을 앞쪽으로 이전하고 포토존을 설치하기도 했다.

최근에는 거래소를 소개하는 실화 기반 웹툰 '거창한 거래소의 소심한X'를 공식 인스타그램 계정에 연재하는 한편 거래소를 상징하는 황비·웅비 캐릭터도 선보인 바 있다.

손병두 한국거래소 이사장은 "이번 옥외 이전을 통해 일반인 누구나가 쉽게 접근할 수 있게 된 만큼 향후 ‘소와 곰상’이 우리나라 자본시장의 대표 상징물로서 뉴욕 월스트리트의 황소상처럼 여의도의 새로운 명소로 자리매김하길 바란다"고 했다.

