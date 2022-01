尹 선대위 해산, 安에게 기회올까…'후보 단일화' 야권 대선전략 급부상

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘이 최악의 내홍에 빠지고 윤석열 대선후보의 지지율이 하락하면서 세간의 관심은 그 수혜자인 안철수 국민의당 대선후보의 거취로 쏠린다. 결국 야권의 대선전략은 윤-안 단일화가 될 수밖에 없다는 관측이 많기 때문이다. 일단 안 후보 측은 단일화에 거리를 두려는 모습이만, 다양한 가능성을 염두에 둔 포석을 두는 기색도 역력하다.

이태규 국민의당 총괄선대본부장은 5일 라디오에 출연해 "정치라는 것이 모든 걸 다 열어놓고 있는 것"이라면서 "결국은 (국민들이) 누가 더 정권교체의 적임자인가를 판단하실 날이 오지 않겠냐"고 언급했다. 단일화 관련 논의에서 국민의당이 그간 소극적인 입장을 밝힌 것에 비하면 진일보한 언급이다. 다만 이 본부장은 "이것(단일화)은 정치인들이 인위적으로 이렇게 하자 저렇게 하자 이것과는 전혀 관계없고 국민들 공감대하고는 전혀 관계없는 것"이라며, 안 후보 쪽에서 단일화에 먼저 시동을 걸 뜻은 없다고 선을 그었다. 이제 아쉬워진 쪽은 국민의힘이 아니냐는 셈법이다.

이 본부장은 단일화 논의가 부상하기 전 안 후보의 지지율을 최대치로 끌어올려야 한다는 점을 분명히 했다. 그는 "안 후보가 양 진영에 가려 진정성과 진면목을 알릴 기회가 없었다"고 했다. 안 후보가 충분히 부상할 시간이 필요하다는 것이다. 조원진 우리공화당 대표 역시 향후 야권의 대선전략은 단일화가 될 것으로 내다봤다. 조 대표는 한 라디오에 출연해 "원래 (단일화는) 드라마같이 각본을 짜고 그렇게 가야 되는데 워낙 (윤 후보가) 추락하니까 각본이 스스로 짜져 버렸다"며 "지금은 그 방법밖에 없다"고 말했다.

최근 윤 후보 지지율 하락분이 안 후보 쪽으로 꽤 이전됐다는 여론조사 결과들이 많이 나오면서 국민의당 선대위 분위기가 크게 고무된 상황이다. 국민의힘 선대위 해체, 김종인 결별 등 악재가 지지율 추가 하락으로 이어질 경우 그 수혜를 안 후보가 크게 볼 것이란 기대감도 있다. 현재는 단일화에 선을 긋고 있으나 안 후보가 의미 있는 지지율을 확보하게 되면 윤 후보 측에서 단일화 시동을 먼저 걸어올 것이라 보는 셈이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr