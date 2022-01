'김종인 없는 선대위' 전문가들 "악수"VS"돌파구"

'윤핵관' 이미지 때문에 타격 있을 것으로 내다봐

'아바타' 프레임을 극복하려는 시도로 분석하기도

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보의 '김종인 없는 선대위' 결단에 대해 정치 전문가 대다수는 '악수'라는 평을 내리고 있다. '정치 신인'이 킹메이커나 당의 전폭적 지원 없이 혼자 선거를 치르는 것은 무모하다는 분석이다. 특히 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자)과의 관계를 더욱 공고히 하려는 걸로 비치게 됐다는 점에서 이미지 타격도 불가피할 것으로 봤다. 반면 자칫 김종인의 '아바타' 프레임을 극복하려는 돌파구 마련이 긍정적이란 해석도 소수 나왔다.

가장 큰 악재는 일단 '김종인 부재 효과'라고 전문가들이 입을 모았다. 본지가 의견을 구한 정치 전문가 9명 중 7명이 이런 부정적 판세 분석을 내놨다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "김 위원장은 선거판을 가장 잘 읽는 사람"이라며 "아주 뛰어난 사람을 데려오지 않는 한 선거 전략에 있어서 굉장히 큰 어려움을 겪을 수 있다"고 내다봤다. 엄경영 시대정신연구소장도 "더불어민주당의 이재명 직할 체제를 벤치마킹해 윤 후보 중심으로 나가겠다는 건데, 윤 후보가 그만큼의 감각과 경험을 갖고 있는지 의문"이라며 "김 위원장과 결별은 악수 중 최악수"라고 했다.

'메시지 관리' 측면의 어려움도 불안 요소 중 하나다. 유창선 시사평론가는 "민주화운동 얘기하면서 주사파 얘기하고, 상대 후보를 중범죄자라며 토론하지 않겠다는 언행은 국민, 특히 중도층 눈높이와 너무도 동떨어진 것이 사실"이라며 "김 위원장의 지원이라도 없는 윤 후보가 더 큰 실수와 오류를 반복하지 않을 수 있을까 회의적 판단이 든다"고 했다. 황태순 정치평론가도 "윤 후보가 보름 사이 지지율을 크게 잃은 건 돌발적이고 투박한 말투와 정제되지 않은 언행 때문이 아니었나"라며 "큰 도박을 하는 건데 어려운 싸움이 될 것"이라고 했다.

윤핵관을 그대로 끌고 가겠다는 고집스러움도 악재로 작용할 가능성이 크다. 이종훈 정치평론가는 "결국 누군가의 도움을 받을 수밖에 없는데, (이번 결정은) 윤핵관과 함께 간다는 것으로밖에 보이지 않는다"고 했다. 그러면서 "아주 고집불통이고 자기 원하는 대로 한다는 이미지가 강해질 것 같다"고 했다. 김효태 정치컨설턴트도 "윤핵관들이 (선거를) 잘하는 사람들이냐 하는 의문이 생긴다"며 "메시지 관리를 엉망으로 해놓고 무전략인 것처럼 보인다"고 꼬집었다. 박상병 인하대 정책대학원 교수 또한 "또다시 윤핵관 전성시대가 열릴 수 있게 된다"고 분석했다.

반면 김 위원장의 '연기' 발언으로 아바타 프레임에 빠져버린 윤 후보 입장에서 불가피한 선택이라는 긍정적 평가도 있다. 김성수 한양대 정치외교학과 교수는 "TV토론 나가서 무슨 이야기만 하면 '그거 본인 생각인가, 김종인 생각인가' 이렇게 될 텐데, 김 위원장을 지금 잘 털어낸 거 같다"고 평했다. 최창렬 용인대 교수도 "후보가 '연기한다'는 사람과 함께 갈 수는 없을 것이다. 아예 선대위를 새로 짜는 것도 나쁘지 않다고 본다"고 했다. 최 교수는 "윤 후보가 한국 사회의 문제점을 직시하고 거기에 맞는 정책과 메시지를 낸다면 누구와 선대위를 하든 중요하지 않다"고 덧붙였다.

