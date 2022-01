SK텔레콤, '넷제로' 위한 '그린 ICT기술' 글로벌 공개

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 1,000 등락률 +1.75% 거래량 425,788 전일가 57,200 2022.01.05 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]통신주 매력적인 투자저…2월 배당 발표 촉각 '비중확대'SK텔레콤, AI·메타버스 사업 수장 각각 교체외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위 close 이 5일(현지시각)부터 8일까지 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2022'에서 넷-제로(Net-zero, 탄소중립) 시대의 그린 정보통신기술(ICT)을 선보인다.

SK텔레콤은 SK주식회사, SK이노베이션, SK하이닉스, SK E&S, SK에코플랜트 등과 함께 '2030 SK 넷-제로 약속 선언'을 주제로 센트럴 홀(Central hall)에 920㎡ 규모의 공동 전시 부스를 꾸렸다.

부스에서는 ▲인공지능 반도체 '사피온(SAPEON)' ▲'싱글랜' 기술 등 기존 대비 전력 사용량을 대폭 줄일 수 있는 차세대 기술을 소개한다.

또한 ▲메타버스 플랫폼 '이프랜드(ifland)' ▲다회용 컵 순환 프로그램 '해피 해빗' ▲최적 경로 내비게이션 '티맵' 등 일상 속에서 탄소 발생량을 감소시킬 수 있는 ICT 서비스를 소개한다.

