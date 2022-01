[포토] 임재현 관세청장, 새해 현충원 참배…"국민 신뢰 얻는 해 될 것"

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청은 4일 임재현 관세청장이 임인년 새해를 맞이해 관세청 간부들과 국립대전현충원을 찾아 현충탑에 헌화·분향하고 순국선열과 호국영령에 참배했다고 밝혔다. 임 청장이 방명록에 “임인년 새해, 국민의 신뢰를 얻는 관세청이 되도록 노력하겠습니다.”라는 다짐을 남기고 있다. 관세청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr