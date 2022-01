연대와 협력, 교육생태계 만들자 … 부산교육청, 마을교육공동체 운영 65개 단체 공모

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청이 오는 10일부터 14일까지 5일간 마을 교육공동체 운영을 희망하는 단체를 공모한다.

공동체는 학교·마을·지역사회가 연대하고 협력하는 교육생태계 조성을 위해 뛴다.

올해 공모로 ‘시작 단계 마을 교육공동체’ 10개, ‘성장단계 마을 교육공동체’ 50개, ‘돌봄 중심 마을 교육공동체’ 5개 등 3개 유형 65개 단체를 선정한다.

공모 대상은 부산지역에서 마을을 중심으로 활동하고 있는 10명 이상의 비영리 민간단체, 법인, 협동조합, 지역주민 등이다.

부산시교육청은 오는 5일부터 8일까지 공모 관련 설명회를 다행복교육지구별로 실시한다.

마을 교육공동체는 서류·면접 심사를 거쳐 선정하며 오는 2월 말 시 교육청 홈페이지를 통해 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.

부산시교육청은 선정된 마을 교육공동체에 구성원의 역량 강화와 프로그램 운영비 등을 연간 1000만원 내에서 지원한다.

교육청은 오는 4월부터 11월까지 마을 교육공동체 활동가를 대상으로 역량 강화 연수와 컨설팅 등을 실시한다.

11개의 다행복교육지구와 거점마을 교육공동체를 중심으로 단체 간 네트워크를 활성화해 마을 교육공동체별 활동과 운영 상황을 공유한다.

부산교육청은 연수와 컨설팅으로 다행복교육지구 사업과 연계한 지역 특성에 맞는 다양한 사업을 펼치고 다행복교육지구 내 공동체인 민·관·학 거버넌스에도 참여하게 한다.

부산시교육청은 지난해 공모에서 40개 마을 교육공동체를 선정해 비대면·소규모 마을 연계 수업, 마을 돌봄 지원 등 130여개의 프로그램을 운영했다.

김석준 교육감은 “학교·마을-지자체 간 협력과 연대로 마을 교육공동체를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr