공학과 디자인의 만남 … 창원대 의류학과&전자공학과 콜라보 작품 눈길 끌어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교 의류학과 박혜원 교수와 전자공학과 박홍규 교수가 학문 간 융·복합적 협업을 통한 작품이 큰 호응을 얻고 있다.

4일 창원대에 따르면 박혜원 교수는 BK21 뉴시니어 스마트라이프 인재양성사업단장을 맡고 있으며, 박홍규 교수는 BK21 스마트산업단지 선도인력교육연구단 소속이다.

이들의 협업 작품은 다르면서도 닮아있다는 점에서 이색적인 위트를 만들고 있다.

두 교수는 각자의 분야에서 나온 호기심과 의기투합으로 제작된 ‘Liquid Crystal Art Composition Ⅰ’과 ‘Liquid Crystal Art Composition Ⅱ’이라는 작품으로 전국단위 전시회와 국제전에도 초대돼 전시됐다.

액정 배향과 스마트 윈도우 및 전자 장치를 연구하는 박홍규 교수는 실패한 실험 현미경에서 아름다운 색을 발견했다. 패션디자인, 텍스타일 디자인을 연구하는 박혜원 교수 역시 그 색에서 미적인 감각을 느꼈고, 현미경 사진을 들여다본 박 교수는 자연적으로 만들어진 아름다운 색상에 매료됐다.

두 사람은 함께 힘을 모아 텍스타일 디자인을 작업했고, 지난해 12월 한국패션조형협회와 한국색채학회국제전에 해당 작품들을 출품해 큰 관심을 모았다.

두 교수는 “정말 흥미로운 작업이었다. 우연히 만들어 놓은 추상표현주의적 작품이 텍스타일 디자인으로 탄생하는 기쁨을 충분히 만끽했다”며 “창원대는 다음 학기부터 전자공학과·의류학과 학생들의 캡스톤디자인연구로 협업을 시도해 공학과 디자인의 융복합 교육을 시도할 계획이다”고 말했다.

