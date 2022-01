허상철 KB저축銀 새 대표…"중금리 고도화, 부실자산 유입 미리 막아야"

[아시아경제 송승섭 기자]KB저축은행은 허상철 신임 대표 취임식을 개최했다고 4일 밝혔다. 취임식은 전일 서울 송파구 본사에서 온라인 중계방식으로 진행됐다.

이날 허상철 대표는 “중금리 부문은 신용평가모형을 더욱 고도화시켜 부실자산이 유입되지 않도록 미리 방지해야 한다”며 “익스포져도 금융환경에 맞게 변경해 리스크 쏠림 현상을 경계하고 사업성을 가장 중요하게 고려한 뒤 심사정책에 반영해야 한다”고 강조했다.

이어 허 대표는 “고객중심으로 모든 것을 바꿔나가야 한다” “고객의 불만지점을 찾아 전사적으로 혁신을 이뤄내 KB저축은행만이 제공할 수 있는 차별화되고 새로운 고객 가치를 제공해 달라”고 당부했다.

그러면서 “KB저축은행을 믿고 거래해 주시는 고객에 대한 가장 기본적인 자세와 함께 동고동락하는 동료에 대한 예의는 내부통제를 잘 지키는 것”이라며 “모든 업무추진에 내부통제가 생활화돼야 한다”고 주문했다.

디지털 부문의 경쟁력 강화에 대해서는 “빠르고 연결이 쉬운 디지털 경쟁력 가져야 한다”면서 “차세대프로젝트의 성공적인 구축을 발판 삼아 비록 작지만 빠르고, 내·외부의 심리스한 서비스 연계로 쉽고 강한 디지털뱅크를 만들어야 한다”고 주문했다.

또 “직원이 즐거운 직장을 만들어야 한다”며 “직원 상호 간 존중하고 배려하는 소통 및 협업 문화를 확대하고 공정한 인사운영과 노력한 만큼의 성과보상으로 누구나 인정받고 출근하고 싶은 직장이 되도록 함께 만들어 가자”고 언급했다.

한편 허상철 대표는 KB국민은행에서 전략본부장, 남부지역영업그룹대표, 스마트고객그룹총괄대표 등을 역임했다. KB저축은행은 디지털·영업·전략·경영혁신 등 다양한 부문을 거쳐 계열사 Biz 부문의 적임자라고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr