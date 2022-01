광주 동구 '생활달인의 노하우' 평생학습 사례집 발간

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 생활의 달인을 발굴해 비법을 지역민들에게 전수하기 위한 '생활의 달인과 함께하는 평생학습' 사례집을 발간했다고 4일 밝혔다.

생활달인 프로그램은 우리 주변의 달인이 강사가 돼 본인들의 특화된 기법과 기술을 지역민에게 재능 나눔하고 평생학습을 통해 학습 공동체 형성 및 지역문화 발전에 기여할 수 있는 프로그램이다.

동구는 지난 8~9월 동구평생학습관에서 생활달인 프로그램을 진행했으며 동구 유튜브로 비대면 생활달인 강좌 영상을 게시·공유하고 이번에 사례집을 제작, 주민들에게 배포해 코로나 상황 속 맞춤형 비대면 평생학습을 진행하고 있다.

책자에는 ▲동구평생학습관 소개 ▲동구 생활달인 소개 ▲달인만의 노하우 ▲동구 생활달인의 유튜브 강좌 동영상 소개 등으로 구성돼 있으며 동영상은 광주 동구청 유튜브로 시청할 수 있다.

임 청장은 "코로나일상시대에 발맞춰 비대면으로 시간과 장소에 구애 없이 달인의 비법과 노하우를 전수받아 보시기 바란다"면서 "앞으로도 동구는 다양한 평생학습 강좌를 마련하고 주민들에게 양질의 평생학습 기회를 제공해나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr