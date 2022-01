파라다이스호텔 부산, 미피 협업 '미피 키즈 빌리지' 오픈

신관 키즈 빌리지 내 조성…미피와 프렌즈 체험존, 키즈 쿠킹 클래스 등

3월31일까지 투숙객 이용 가능, 매 주말 '미피와 함께 하는 포토타임'도

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스호텔 부산은 겨울방학을 맞아 네덜란드 대표 캐릭터 미피와 협업한 '미피 키즈 빌리지(miffy kids village)'를 오는 7일 오픈한다고 4일 밝혔다.

미피는 세계적인 아티스트이자 그림책 작가인 딕 브루너가 1955년 '아이가 처음 만나는 그림책'이라는 콘셉트로 출간한 책에 등장한 주인공 토끼 캐릭터다. 동심을 자극하는 그림체와 전 세대를 아우르는 높은 인지도로 패션, 생활용품, 완구, 애니메이션 등 생활 곳곳에 스며들며 인기를 끌고 있다.

파라다이스호텔 부산은 친근한 매력을 뽐내는 미피와 프렌즈 캐릭터를 활용해 신관 지하 1층에 위치한 키즈 빌리지 내 체험존, 쿠킹 클래스 등 프로그램을 운영한다. '미피와 프렌즈 체험존'은 가족애, 우정, 자신감, 도전 정신 등을 배울 수 있는 놀이 체험존, 독서존, 포토존, 영상존 네 가지로 마련했다. 놀이 체험존에서는 미피와 프렌즈 캐릭터들과 함께 하는 컬러링, 장난감 놀이, 왕관 만들기 등에 참여할 수 있다. 독서존엔 딕 브루너 작가의 도서가 구비돼 있다. 포토존과 영상존에서는 인증샷을 찍고, 미피와 친구들 영상을 감상할 수 있다.

매주 금~일요일에는 사전 예약자 4명 한정으로 파라다이스호텔 부산의 레저 엔터테인먼트 전문가 레오(LEO)와 함께 하는 키즈 쿠킹 클래스를 진행한다. 본관 로비에서는 매주 토·일요일 오후 2시30분부터 3시까지 동화 속 미피 캐릭터를 직접 만나 사진촬영을 할 수 있는 포토타임 이벤트도 열린다.

'미피 키즈 빌리지'는 오는 7일부터 3월31일까지 투숙객 누구나 무료로 입장 가능하다. 이용 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지로, 매일 오후 1~2시 시설 점검 및 방역을 실시한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr