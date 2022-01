수원시, 함께웃는세상과 손잡고 '취약계층 집수리' 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 사단법인 '함께웃는세상'과 협력해 주거 취약계층 집수리 지원에 나선다. 함께웃는세상은 주거환경이 열악한 홀몸어르신, 저소득가정 등 취약 계층에게 쾌적한 환경을 제공하는 것을 목표로 주거환경개선 서비스를 지원하는 기관이다.

수원시는 함께웃는세상이 올해 수원지역 주거취약계층 100가구에 집수리에 필요한 물품과 집수리 봉사 인력을 후원하기로 했다고 4일 밝혔다.

기초생활수급자 여부에 상관없이 자력으로 집수리를 할 수 없는 모든 가구가 지원대상이다.

함께웃는세상은 도배, 장판 시공, LED(엘이디) 전등 교체, 전기 배선, 곰팡이 제거, 단열벽지 시공 등을 지원한다. 또 물건을 버리지 않고, 집 안에 쌓아놓는 '저장강박증' 가구를 대상으로 폐기물 처리와 함께 집 정리작업도 펼친다. 아울러 홀몸 어르신ㆍ장애인 가구에는 침대와 짐 정리용 앵글 등을 설치해주고, 연탄난방을 하거나 난방시설이 없는 집에는 전기온돌을 설치해준다.

시는 동(洞)에서 집수리가 필요한 주거취약 가구를 추천하면 적합 여부를 확인해 집수리 지원이 필요하다고 판단된 가구를 선정해 함께웃는세상에 추천한다.

함께웃는 세상은 2016년 집수리 봉사를 시작해 지난해 11월까지 1200여 가구의 집수리를 지원했다. 봉사 인력은 1550명에 이른다.

시 관계자는 "사단법인 함께웃는세상의 후원이 열악한 환경에서 거주하시는 시민들에게 큰 도움이 될 것"이라며 "도움이 꼭 필요한 가구를 발굴해 주거환경을 개선하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr