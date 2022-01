“노트북부터 조립PC까지”…전자랜드, ‘IT 아카데미 어워즈’ 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 이달 졸업 및 입학 시즌을 앞두고 IT가전을 여러 가지 혜택과 함께 판매하는 ‘2022 IT 아카데미 어워즈’ 행사를 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 행사에서는 노트북과 조립 PC인 순정PC를 제휴카드로 구매한 모든 고객에게 최대 36개월의 장기 무이자 혜택을 제공한다. 150만원 이상의 노트북 구매 시 선착순 300명에게 실시간 온라인 PT 서비스 이용권과 모바일 신세계 상품권을 증정한다.

삼성전자와 LG전자의 2022년 노트북 신모델 및 인기모델을 삼성카드로 결제하면 10만원의 추가 캐시백을 증정한다. 추가로 100만원 이상의 순정PC를 삼성카드로 결제하면 금액대별 최대 17만원의 캐시백을 지급한다.

오는 14일부터 24일까지는 모니터와 프린터 전 모델을 행사카드로 구매 시 구매금액의 10%를 캐시백으로 증정하는 행사를 진행한다.

전자랜드 관계자는 “올해도 사회적 거리두기가 이어지면서 일상 속 IT가전의 영향력은 올해도 줄어들지 않을 것으로 예상된다”며 “학습 또는 재택 근무를 위해 IT가전을 구매할 계획이라면 이번 행사를 통해 다채로운 혜택과 함께 구매하는 것을 추천한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr