경남도, 미래를 위한 혁신 성장에 집중

부울경 초광역협력·서부경남 균형발전·민생경제 회복 강조

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도는 3일 도청 신관 대강당에서 시무식을 열고 ‘안전한 경남, 행복한 도민 만들기’를 다짐했다.

하병필 지사 권한대행은 “도민 안전을 도정 최우선 과제로 삼고, 부울경 초광역협력과 서부경남 균형발전, 경남미래를 위한 혁신 성장에 집중해 나가자”고 말했다.

특히 “안전한 경남, 행복한 도민을 만들기 위해 코로나 방역과 민생경제 활력 회복이 가장 중요하다”며 코로나19 극복에 최선을 다해달라고 당부했다.

그러면서 “부울경 특별지자체를 출범해 협력사업 육성과 광역대중교통망 확충, 맞춤형 인재 양성 등 지역 경쟁력을 강화해 나가야 한다"며 "서부경남도 부울경 협력의 중요한 축으로 균형 있게 발전시켜야 한다”고 강조했다.

이날 시무식에서는 호랑이띠 직원, 코로나19 상황실 근무자, 구내식당 및 환경정비 업무를 맡은 직원들이 임인년에 코로나19를 극복하자는 의미를 전달하는 새해맞이 희망 메시지 영상을 상영했다.

국가와 경남 발전에 이바지한 단체와 개인에 대해 훈·포장과 표창도 전달했다.

민기식 예산담당관과 이재기 수질관리과장은 녹조근정훈장을, 통합교육추진단 하정수 교육혁신담당사무관은 근정포장을 받았다.

산림정책과 최동성 산림병해충담당사무관과 법무담당관실 김연아 주무관은 대통령 표창을, 도 법무담당관실과 산업혁신과, 복지정책과와 아동청소년과는 각각 장관 표창을 받았다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr