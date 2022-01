동의대, 한-아세안 XR 기술협력 우수 프로젝트 제안 표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 부산IT융합부품연구소 정석찬 소장과 전영준 연구교수, 오성훈 선임연구원, 호텔·컨벤션 경영학전공 윤태환 교수가 부산시에서 주최한 한·아세안 가상융합기술 정책역량 강화 연수 프로그램에서 부산시장 표창을 받았다.

지난해 11월 8일부터 12일까지 한-아세안 ICT 유관부처·기관·협회·학계 관계자를 대상으로 가상융합기술 정책역량 강화를 위한 온라인 연수 프로그램이 진행됐다.

프로그램에서 동의대와 인도네시아의 Telkom대학교가 XR기술 협력 우수 프로젝트 제안팀으로 선정됐다.

동의대팀은 부산지역 관광·레저 활성화와 메타버스 기술선도를 위한 송정 메타버스 서핑 빌리지 구축사업을 제안했다.

제안된 사업은 내년 부산시의 지원으로 시민참여형 플랫폼으로 실제 구현될 예정이다.

부산IT융합부품연구소 정석찬 소장은 “송정 메타버스 서핑 빌리지 구축 프로젝트로 부산의 다양한 관광 상품과 연계해 획기적인 지역특화 체험형 메타버스 서비스 플랫폼 제공이 가능할 것”이라고 말했다.

