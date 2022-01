[아시아경제 지연진 기자] 키이스트 키이스트 054780 | 코스닥 증권정보 현재가 13,150 전일대비 300 등락률 +2.33% 거래량 225,825 전일가 12,850 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 국제약품, 어제 상한가에 이어 오늘도 가파른 상승! 이어갈 후속주 공개!럭슬 정리매매에도 지속 상승에 “투자 주의”... 그렇다면 안정적으로 상승할 종목은?[특징주]키이스트, SM M&A로 몰리는 자금…미디어·플랫폼 시너지로 성장 기대 close 는 박성혜 대표이사에서 박성혜·남소영 공동대표로 변경했다고 3일 공시했다. 남 대표는 에스엠엔터테인먼트 공동대표를 지냈으며 에스엠컬쳐앤콘텐츠 사내이사로 재임중이다.

회사는 "공동대표이사 체제를 통한 사업역량을 강화하겠다"고 밝혔다.

