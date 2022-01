[아시아경제 지연진 기자] 데이타솔루션 데이타솔루션 263800 | 코스닥 증권정보 현재가 6,730 전일대비 310 등락률 +4.83% 거래량 973,551 전일가 6,420 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 [특징주]윤석열 '과학적 방역' 공약 소식에 데이타솔루션 상한가 넷플릭스 大수혜주 나왔다, 초대형 “제2의 쇼박스”중대발표 "윤석열", ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 본격화! close 은 삼성전자와 96억원 규모의 서버와 스토리지 등 물품 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다.

