김기현 전격 사퇴 "원내대표인 저부터 쇄신 앞장서겠다" (상보)

윤석열 후보와 국민의힘 중심으로 '정권교체' 해야

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 3일 "원내대표인 저부터 쇄신에 앞장서겠다"며 중앙선거대책위원회 공동 선대위원장직과 원내대표직을 내려놓겠다고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 국회에서 긴급 의원총회를 열고 "정권교체를 이루고 국민에게 희망 있는 시대 공정과 상식 있는 시대 만들자는 비전과 희망을 보여줘야 할 책임이 우리 모두에게 있다"며 이처럼 말했다.

국민의힘 선대위는 출범 이래 최대 위기에 봉착했다. 신지예 전 한국여성네트워크 대표가 새시대준비위원회 수석부위원장으로 영입됐다가 이날 사임했으며 이준석 국민의힘 당대표가 상임 선대위원장직을 사퇴하기도 했다. 논란이 거듭 될수록 윤석열 국민의힘 대선후보의 지지율은 떨어졌다. 김 원내대표는 최근 일어난 사태를 두고 "자중지란으로 표 깎아 먹는데 언제까지 이럴 것이냐 수많은 항의와 문자, 전화를 받았다"면서 "국민은 속 타는데 당신들은 절박하냐고 많은 분들로부터 꾸지람을 말했다"고 했다.

그러면서 그는 "우리에게 주어진 역사적 사명은 정권교체 네 글자로 요약된다고 본다"며 "윤석열 후보와 국민의힘 중심으로 반드시 정권교체를 이루고 공정과 상식 있는 시대를 만들자는 비전과 희망을 국민에게 보여줘야 할 책임이 우리 모두에게 있다"고 강조했다.

그는 "남탓 하지 않고 제 탓이다 생각하고 원내대표인 저부터 쇄신에 앞장서겠다는 마음을 먹었다"면서 "최대한 빠른 시일내에 원내대표를 뽑고 후임 원내지도부에 일임해 길바닥에 나서서 민심 바닥부터 훑겠다"고 말했다.

