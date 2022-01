[신년사]방준혁 의장 "올해 재도약 원년…강한 넷마블" 강조

[아시아경제 부애리 기자] 방준혁 넷마블·코웨이 의장이 3일 "강한 넷마블, 건강한 넷마블"을 강조했다.

방 의장은 이날 경영진과 전사 리더들을 대상으로 시무식을 진행하고 "코로나19 팬데믹 상황 속에서 지난 2년 간 넷마블에게 잃어버린 경쟁력의 시기"였다면서 이같이 밝혔다.

이어 그는 "이용자가 선택해주는 경쟁력 있는 게임을 만들어 글로벌 사업 경쟁력을 갖추는 것이 '강한 넷마블'의 본질"이라며 "차별화된 시스템과 혁신을 추구해 트렌드 변화를 선도해야 한다"고 말했다.

방 의장은 "건강한 넷마블은 사업경쟁력을 강화해 임직원들의 성취감과 신뢰를 이끌어내고 사회적 요구와 변화에 유연하게 대응해 상호존중하는 건강한 조직문화를 형성하는 것이 핵심"이라고 설명했다.

아울러 그는 "올해 준비 중인 라인업들이 다양성과 차별성을 갖추고 있어 이용자들에게도 좋은 반응을 이끌어 큰 성과를 거둘 것으로 기대한다"며 "2022년은 넷마블컴퍼니가 성장하고 재도약하는 원년으로 만들 것"이라고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr