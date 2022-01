㈜희망자원, 광주 서구 장학재단에 장학금 기탁 ‘훈훈’

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜희망자원(대표이사 정향자)이 지난해 12월 31일 재단법인 광주광역시 서구 장학재단(이사장 윤풍식)에 장학금 500만원을 기탁했다.

3일 서구에 따르면 ㈜희망자원은 지난 2014년에 개업한 재활용품 수집 및 선별하는 사업장으로 그 동안 서구 지역의 쾌적한 환경조성과 보다 나은 주민의 생활여건 향상을 위해 노력해 왔다.

정향자 대표이사는 “올 한해도 어려운 상황에서 자신의 꿈을 향해 치열하게 보낸 지역인재들에게 용기와 응원을 보내며, 새해에는 이들에게 좋은 일만 가득하고, 목표에 한걸음 더 나아가는 한 해가 되시길 바란다”고 전했다.

윤풍식 장학재단 이사장은 “어려운 여건 속에서도 지역의 인재육성을 위해 성금을 보내주신 ㈜희망자원에 감사드린다”며 “장학재단을 통해 미래를 이끌어갈 지역 인재를 발굴·육성하고 지역발전으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서구 장학재단은 지역사회가 필요로 하는 미래 인재 육성과 의지와 능력에 따른 교육기회 제공 등을 위해 장학사업을 추진하다.

