전남도, 미래 운송기 'e-모빌리티' 산업 육성 박차

국비 256억원 확보

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 미래 운송기 e-모빌리티 산업 육성에 박차를 가한다.

도는 미래 운송수단의 중심지로 도약하기 위해 추진하는 ‘블루 트랜스포트’의 핵심 e-모빌리티 산업에서 가시적 성과를 내고 있는 가운데 올해도 국비 265억 원을 확보했다고 3일 밝혔다.

도는 지난 2014년부터 e-모빌리티 산업의 성장 가능성에 주목했다.

영광 대마전기차산단을 중심으로 e-모빌리티 산업 인프라 구축과 연구개발(R&D)·실증사업을 추진했다. e-모빌리티 관련 기관 및 기업의 집적화와 함께 산업생태계를 선제적으로 조성하고 있다.

올해 e-모빌리티 분야 국비예산으로 총 265억 원을 확보함에 따라 핵심부품 국산화와 본격 양산 체계 구축을 위한 사업을 차질 없이 추진하게 됐다.

도내 e-모빌리티산업 생태계가 원활하게 확장될 전망이다.

특히 초소형 e-모빌리티 부품 시생산 지원기반 구축 관련 국비 예산을 전년보다 20억 원 늘어난 30억 6000만 원을 확보함에 따라 중소기업 공용부품 양산을 위한 필수 공정 설비 구축을 차질없이 추진하게 됐다.

e-모빌리티 기업의 출자로 이뤄질 협동조합을 설립해 중소기업이 해당 시설을 공동 활용토록 할 방침이다.

퍼스널모빌리티 플랫폼 핵심기술 개발 및 실증을 위한 국비도 전년보다 19억 4000만 원 늘어난 48억 5000만 원을 확보했다.

전기이륜차, 전기자전거, 전동킥보드, 전동휠체어 등 4종의 PM 공용 핵심부품을 개발하고, 해당 개발 제품을 활용해 대중교통 연계 이동지원 서비스를 개발하는 등 부품 국산화와 새로운 비즈니스 실증모델 발굴에 나선다.

이와 함께 미래차 전자파 인증 평가시스템 구축 관련 국비도 전년보다 10억 5000만 원 늘어난 40억 3000만 원을 확보, 전자파 시험 인증평가센터 착공과 함께 연차별 계획에 따른 인증 장비를 적기에 구축하게 됐다.

전남도는 지난 2019년 전국 최초로 e-모빌리티 규제자유특구로 지정받아, 규제완화·개선 및 관련 산업 육성 토대 마련을 위한 초소형전기차 등 e-모빌리티주행실증, 도로교통법 등 규제법령 정비, 사업화 지원 등을 수행하고 있다.

이를 바탕으로 ㈜코리아하이테크 등 7개사와 총 1183억 원 규모 투자협약을 하고, 특구지역 내 6개 관련 기업 유치, 신제품 개발을 통한 매출액 640억 원 증가, 신규 고용인력 137명 채용, 지적재산권 등록 25건 등 성과를 냈다.

전남도의 이같은 산업 육성 시책에 힘입어 관련 기업은 지난해 9월 말 기준 약 1만 6000대, 217억 원 규모의 수출 실적을 달성했다.

지난해 같은 기간 수출 1만 4000대, 190억 원 대비 114% 증가한 규모로, 국내외 e-모빌리티 보급 확산에 기여하고 있음을 입증했다.

도 관계자는 “타 지자체도 e-모빌리티 산업에 주목하고 있어 비교우위 및 시장 선점의 중요성이 나날이 높아지고 있다”며 “e-모빌리티 기술 경쟁력 등 모든 방면에서 우위를 점하도록 신규 사업을 적극 발굴하고 기업 지원도 최선을 다해 전남이 글로벌 e-모빌리티 산업 중심지로 우뚝 서도록 하겠다”고 말했다.

