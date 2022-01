[아시아경제 지연진 기자] 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 150 등락률 -1.03% 거래량 56,950 전일가 14,600 2022.01.03 11:49 장중(20분지연) 관련기사 동부건설, 6360억원 규모 동해안권경제자유구역 리조트 공사 수주작년 중대재해 발생 등 '산재불량' 사업장 1243곳…GS·롯데·태영건설 4년 연속동부건설, 836억원 규모 동두천 공동주택 신축 수주 close 은 한국토지주택공사로부터 1091억원 규모의 건설공사를 수주했다고 3일 공시했다.

해당 공사는 강원도 원주시 무실동 일대에서 남원주역세권 A-3BL, 충남 홍성군 홍북면과 예산군 삽교읍 일원에서 충남도청(내포) 신도시 RM-5BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업이다.

계약기간은 2024년 12월31일까지며, 계약금은 총 사업비에서 동부건설이 지분금액이다.

민간참여 공공주택건설사업은 LH와 민간건설사가 공동사업 협의체를 구성해 추진하는 사업으로 공공기관이 토지를 제공하고, 민간건설사는 주택을 건설하고 분양해 분양수익을 투자지분에 따라 상호 배분하는 공공 민간 공동사업방식입니다.

