[아시아경제 지연진 기자] 동원개발 동원개발 013120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,390 전일대비 50 등락률 +0.94% 거래량 12,217 전일가 5,340 2022.01.03 10:34 장중(20분지연) 관련기사 동원개발, 782억원 규모 부산진구 부암2차 공사 계약 동원개발, 부산도시공사와 811억 규모 건설 계약 체결동원개발, 창원무동 동원로얄듀크 신축공사 체결 close 은 더블유티개발과 283억원 상당의 부산 사상구 주례동 공동주택 신축공사 계약을 체결했다고 3일 공시했다. 공사기간은 올해 5월1일부터 2024년 10월31일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr