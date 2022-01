[신년사]윤종규 KB금융 회장 "최고의 고객경험 제공 넘버원 금융플랫폼"

2022년 그룹의 중장기 경영전략인 ‘R.E.N.E.W’ 제시

[아시아경제 박선미 기자] "고객의 행복한 경제 생활을 돕고, 금융전문가로서 기본과 원칙에 충실해 고객에게 가장 사랑받는 평생금융파트너가 되자"

윤종규 KB금융그룹 회장은 3일 여의도본점 신관에서 임인년(壬寅年) 새해를 맞아 온라인 생중계 방식의 2022년 시무식을 개최하고 이와 같이 말했다. 이 날 행사에서 윤 회장은 KB금융 고객·주주·임직원에게 감사의 인사를 전하며 KB금융의 발전을 위해 노력한 직원들에게 '올해의 KB스타상'을 전달하는 격려 행사도 가졌다.

신년사에서는 그룹의 중장기 경영전략인 ‘R.E.N.E.W.’를 제시하며 디지털을 통해 최고의 고객 경험을 제공하는 넘버원 금융플랫폼 기업이 돼야 한다고 강조했다. ‘R.E.N.E.W’는 핵심경쟁력 강화(R), 글로벌·비금융사업 영역 확장(E), KB스타뱅킹의 역할 확대(N), 차별화된 ESG 리더십 확보(E), 최고의 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(W)의 5가지 방향으로 구성된 KB금융의 경영전략이다.

특히 윤 회장은 “임직원 모두가 고객중심적 사고를 통해 고객들께 경제적 혜택과 편의·즐거움을 드리고, ‘높은 품질(High Quality)’, ‘빠른 속도(High Speed)’, ‘낮은 비용(Low Cost)’를 통해 믿고 찾는 KB를 만들어 가자”며, “고객의 행복한 경제 생활을 돕기 위해서 KB가 있는 것이며 금융전문가로서 기본과 원칙에 충실해 고객에게 믿음을 드리는 가장 사랑받는 평생금융파트너가 되자”고 말했다.

또한 KB금융그룹이 ESG 선도 기업으로서 KB의 경험과 노하우를 바탕으로 중소·중견 기업의 ESG 경영 컨설팅 확대, 탄소배출 감축 우수기업 지원과 ‘넷제로(Net Zero)’ 설비투자 확대 등 탄소중립 달성을 위해 전 계열사 모두가 적극적으로 추진하자고 강조했다.

마지막으로 윤 회장은 “세상을 바꾸는 금융이라는 미션을 실행하기 위해 대인호변(大人虎變)의 자세로 끊임없이 혁신하고, 최고의 고객경험을 제공하는 넘버원 금융플랫폼 기업으로 힘차게 도약하자”고 말했다.

