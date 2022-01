에이스침대, 신혼부부 위한 '웨딩 멤버스' 제도 업그레이드…혜택↑

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대가 2022년 결혼을 앞둔 예비 부부에게 다채로운 혜택을 제공하는 멤버십 제도 '에이스 웨딩멤버스'를 업그레이드해 선보인다.

에이스 웨딩멤버스는 혼수를 준비하는 예비 부부들이 합리적인 가격으로 다양한 혜택을 얻을 수 있는 맞춤형 멤버십 프로그램이다. 지난해에만 1만1600명이 에이스 웨딩멤버스에 가입했으며 이중 80%가 실제로 에이스침대 제품을 구매하고 혜택을 받았다.

웨딩멤버스를 통해 판매된 에이스침대 판매 데이터를 분석한 결과, 예비 부부들은 은은한 조명을 활용해 편안한 무드를 연출하는 'LUCE-III', 헤드보드에 기대어 쉴 때 마치 소파와 같은 안락함을 주는 'OPIMO-II' 등을 비롯해 안락한 침대에 대한 선호도가 높아진 것으로 나타났다.

웨딩멤버스에 가입한 신혼부부에게는 제품 구매 금액별로 캐리어를 증정한다. 특히 올해부터는 700만원 이상 구매 고객 사은품을 추가해 혜택의 폭을 넓혔다. ▲700만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 24인치 캐리어와 미니 캐리어 ▲600만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 20인치 캐리어와 미니 캐리어 ▲500만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 24인치 캐리어 ▲400만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 20인치 캐리어 ▲300만원 이상 구매 시 내셔널지오그래픽 미니캐리어가 제공된다.

에이스 웨딩멤버스에 가입한 후 침대 매트리스 구입 시 스마트슬리브, 마이크로케어 등 매트리스와 연계된 품목을 할인된 금액으로 구매할 수 있는 쿠폰을 증정한다. 침대 구매 후 ARS를 통해 구매를 인증하면 침대와 결합해 사용하는 방충·항균·항곰팡이 케어 제품 '마이크로가드 에코'도 5년간 무상으로 제공한다.

에이스 웨딩멤버스는 올해 결혼이 예정된 예비 부부라면 누구나 기본적인 개인 정보와 결혼 관련 증빙 이미지(예식장 이미지, 청첩장 등)를 등록하면 간단하게 가입 후 이용할 수 있다. 가입 및 상세 내용은 에이스침대 홈페이지나 모바일 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

