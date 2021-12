"두 달 안에 인구 절반이 코로나 감염된다…1월이 정점" 전문가 전망

美 연구진 "오미크론 감염자, 90% 이상 무증상"

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 새 변이인 오미크론이 빠른 속도로 확산하는 가운데, 향후 두 달간 세계 인구의 절반가량이 코로나19에 감염될 것이라는 모델링 결과가 나왔다.

지난 22일(현지시간) USA 투데이에 따르면 미국 워싱턴 의대 헬스메트릭스·평가원(IHME) 연구진은 오미크론 변이 관련 추가 정보를 담은 코로나19 모델링 결과를 발표했다.

연구진은 "미국 내 코로나19 감염은 1월 말이 정점이며 일일 감염자가 약 280만 명에 달할 것으로 보인다"고 밝혔다.

이같은 예상이 적중할 경우 미국 인구(약 3억3000만)의 3분의 1이 추가 감염되는 셈이다.

IHME 연구원장 크리스 머레이 박사는 "오미크론 확산으로 인한 엄청난 감염"이라면서도 "메타 분석 결과, 이전 변이로 인한 감염 환자의 약 40%는 증상이 발현되지 않았는데, 오미크론 감염자는 90% 이상이 무증상일 것"이라고 설명했다. 연구진은 이 때문에 전체 감염자 수가 통계에 잡히지 않을 것으로 예측했다.

또 연구진은 같은 기간 미국 외의 세계 각국에서도 약 30억 명의 신규 감염자가 더 나올 것으로 예상했다. 미국을 제외한 세계 인구 약 75억 명 가운데 거의 절반 가량이 감염되는 셈이다. 1월 중순이 정점으로, 매일 최소 3500만 명이 감염될 것으로 연구진은 내다봤다.

머레이 박사는 "예전에는 코로나19가 독감보다 10배는 위험한 것으로 생각됐다면, 이제는 중증도가 10분의 1 정도 낮은 것으로 보인다. 오미크론은 독감보다 훨씬 전염성은 더 강하지만 덜 심각할 수 있다"고 예측했다.

