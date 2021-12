'인천경제자유구역 노하우 공유'…인천경제청-몽골 건설개발센터 협약

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역청은 21일 송도국제도시 G타워에서 몽골 국가기관인 건설개발센터(CDC)와 '상호협력 양해각서'를 체결했다.

협약은 몽골의 쿠싱밸리 위성도시 개발과 관련해 인천경제자유구역(IFEZ)의 경제특구 운영 경험과 노하우를 공유하고 향후 경제특구 관련 법제 정비, 도시개발 타당성 조사 및 마스터플랜 수립 등에 협력하는 내용이 골자다.

몽골 도시개발건설부 산하 국영기관인 CDC는 몽골 내 3개의 경제특구를 포함해 관광·기반시설 개발과 관련한 정부 정책 연구 및 분석을 수행하는 기관이다.

최근 몽골 정부의 '비전 2050'에 따라 지난 7월 개항한 칭키스칸 신공항의 배후도시인 쿠싱밸리 위성도시 개발을 담당하고 있다.

몽골 정부는 쿠싱밸리 위성도시 개발에 도움을 줄 수 있는 IFEZ를 가장 적합한 파트너로 판단하고, 지난 10월 남스라이 에르덴토야 주한 몽골대사의 IFEZ 방문 이후 지속적인 협의를 통해 이번 협약을 체결했다.

이원재 인천경제청장은 "IFEZ의 도시개발 성과가 해외정부에서도 인정받고 있다"며 "최근에 협약을 체결한 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), 인천도시공사와 적극 협력해 해외 도시개발 시장 개척에 앞장서고 우리 기업들이 진출할 수 있도록 교두보 역할을 해나가겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr