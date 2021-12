"연말 집 분위기 바꿔볼까" 신세계百, 포인트 가구 매출 ↑

[아시아경제 김유리 기자] 연말연시 집안 분위기를 새롭게 연출하기 위해 가구를 구입하는 이들이 늘었다. 특히 화려한 컬러의 소파와 무드등처럼 포인트 가구를 내세워 인테리어를 하는 수요가 늘었다.

신세계백화점은 지난달 가구 매출이 전년 동기 대비 20% 신장했다고 19일 밝혔다. 루이스폴센, 앵글포이즈 등 7개 조명 브랜드를 모아 놓은 조명 편집숍 '라잇나우' 매장 매출 역시 20% 늘었다.

신세계백화점은 급증하는 인테리어족 수요를 겨냥해 본점·광주점에서 요기보 소파와 카카오프렌즈가 협업한 에디션 상품을 내놓으며 고객 몰이에 나섰다. 요기보×카카오프렌즈 에디션으로 슬림, 드롭, 피라미드 등 소파 라인과 서포트, 카터필러 롤 바디필로우 등 총 16개 제품을 선보인다. 빈백 소파는 친환경 소재인 비즈(충전재)로 채웠고, 몸의 움직임과 모양에 따라 자유롭게 형태가 변해 안락하게 즐길 수 있다.

고객이 직접 사이즈와 색상을 선택할 수 있다. 방수커버를 추가로 구매하면 캠핑, 테라스, 해변가 등 실외에서도 사용 가능하다. 이번 행사를 기념해 전 품목 12% 할인 행사를 펼치고 팟&서포트 구매 시 9만9000원 금액 할인을 해준다.

북유럽 덴마크 건축가이자 가구 디자이너로 유명한 '핀율' 팝업 행사도 강남점에서 펼친다. 핀율은 소량 생산을 원칙으로 하는 프리미엄 브랜드로, 미와 기능을 결합해 가구를 단순히 의식주 도구가 아닌 예술로 승화시킨 것이 특징이다.

핀율 팝업 스토어는 오는 24일부터 다음달 13일까지 강남점 9층에서 만날 수 있다. 리딩 체어, 사이드 보드, 소파 등 10여종을 판매한다. 대표 상품으로는 치프테인 의자, 44체어, 실버테이블, 이집션 체어 등으로 가격은 600만원대부터 3000만원대까지 다양하다.

본점과 강남점에서도 프리미엄 가구 브랜드의 팝업 행사를 잇따라 선보인다. 강남점에서는 다음달 6일까지 로쉐보보아를 준비했으며 오는 23일까지 까시나를 소개한다. 본점은 오는 31일부터 내달 27일까지 웰즈 팝업을 연다.

