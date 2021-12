[아시아경제 박형수 기자] 서울에서 18일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 확진 판정을 받은 코로나19 신규 확진자 수가 1694명으로 잠정 집계됐다.

전날 같은 시간대 집계한 2458명보다 764명 감소했다. 1주일 전인 11일 2094명보다도 400명 적다. 하루 전체 확진자 수는 17일 2794명, 11일 2528명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 30일 2000명을 넘어선 데 이어 이달 14일 3166명으로 역대 최다 기록을 세웠다. 이어 15일에도 3000명대를 기록했다가 16일부터 2000명대로 내려왔다.

주말 검사자 수가 감소한 영향으로 확진자가 줄어든 것으로 보인다. 전날인 17일 검사 인원은 14만4978명으로 16일보다 1만명가량 줄었다.

18일 오후 9시 기준 서울의 누적 확진자 수는 20만722명으로 잠정 집계됐다.

