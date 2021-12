코로나 신규 확진 5567명…사망 94명·위중증 906명 역대 최다

오미크론 감염 5명 늘어 총 119명

[아시아경제 이정윤 기자] 휴일 영향으로 검사 건수가 줄었지만 14일 국내 코로나19 신규 확진자가 5000명대를 기록하면서 확산세가 계속되고 있다. 코로나19 하루 사망자가 100명에 육박했고 입원중 위중증 환자도 총 906명으로 나타나 모두 역대 최고치를 경신했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 국내 코로나19 누적 확진자가 전날보다 5567명 늘어난 52만8652명이라고 밝혔다. 국내 발생 5525명, 해외 유입이 42명이다. 전날 5817명보다는 250명 줄었는데 보통 주 초반에는 주말 검사 건수 감소 영향으로 신규 확진자 수가 줄다가 주 중반부터 증가하는 양상이 반복되고 있다.

지역별로는 서울 2053명, 인천 348명, 경기 1486명 등 수도권이 3887명으로 70.4%의 비율을 차지했다.

비수도권 확진자는 총 1638명이다. ▲부산 205명 ▲대구 128명 ▲광주 69명 ▲대전 151명 ▲울산 85명 ▲세종 20명 ▲강원 132명 ▲충북 86명 ▲충남 202명 ▲전북 117명 ▲전남 58명 ▲경북 165명 ▲경남 181명 ▲제주 39명 등이다.

코로나19 하루 사망자 수는 하루 100명에 달했다. 사망자는 94명이 늘며 누적 사망자는 4387명을 기록했다. 치명률은 0.83%다. 전날보다 사망자가 54명 급증했는데 직전 최다치였던 지난 11일 80명을 뛰어넘었다. 입원중 위중증 환자는 처음으로 900명을 넘었다. 총 906명으로 전날 대비 30명 증가하면서 최대치를 경신했다.

코로나19 새 변이 바이러스인 오미크론 변이에 감염된 사람의 수는 전날 5명이 늘어 총 119명이 됐다. 2명은 해외 유입인데 각각 남아프리카공화국과 나이지리아에서 입국한 사람이다. 나머지 3명은 국내에서 감염됐다.

이날 0시 기준 재택치료 대상자는 2만5846명으로 확인됐다. 지역별로는 서울 1만2067명, 인천 1867명, 경기 7814명으로 나타났다. 비수도권에선 부산 1049명, 대구 333명, 광주 63명, 대전 235명, 울산 61명, 세종 31명, 강원 401명, 충북 81명, 충남 317명, 전북 218명, 전남 143명, 경북 582명, 경남 375명, 제주 209명으로 파악됐다.

전날 오후 5시 기준 전국의 중환자 병상 가동률은 81.8%로 위험 수준을 나타내고 있다. 특히 수도권은 827병상 중 114병상만 남아 86.2%가 가동되고 있고, 서울과 인천은 각각 89.8%, 89.4%로 사실상 쓸 수 있는 병상은 모두 가동되고 있다. 또 모든 병상이 가동되고 있는 지역도 있는데 대전과 충북, 경북의 경우 병상 가동률 100%를 기록했다.

이날 0시 기준 병상 배정 대기자 중 입원대기자는 807명으로 생활치료센터 입소대기자는 673명이다. 비수도권 1일 이상 배정대기자는 입원대기자 1명으로 파악됐다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 1차 신규 접종자는 7만5009명으로 현재까지 총 4304만967이 1차 접종을 받았다. 1차 접종자의 인구대비 접종률은 83.8%다. 18세 이상, 60세 이상은 각각 94.1%, 93.7가 1차 접종을 마쳤다. 2차 신규 접종자는 6만1637명으로 누적 4175만6446명을, 3차 신규 접종자는 75만9587명으로 누적 711만9948명인 것으로 나타났다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr