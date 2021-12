[특징주]셀바스AI, 로봇·메타버스 시작점 음성인식 절대강자…폭발적 성장 대비 저평가

[아시아경제 박형수 기자] 셀바스AI 셀바스AI 108860 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 1,430 등락률 +14.64% 거래량 5,212,319 전일가 9,770 2021.12.13 09:49 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"셀바스AI, 메타벅스 업고 성장 가속화...저평가 매력은 덤"셀바스AI, 위지윅스튜디오와 메타버스 사업 협력 MOU 체결 [특징주]셀바스AI, 세계 최초 실시간 소통 디지털휴먼 공개 목표…메타버스 첫 프로젝트 close 가 강세다.

13일 오전 9시31분 셀바스AI는 전 거래일 대비 16.17% 오른 1만1350원에 거래되고 있다.

하나금융투자는 이날 셀바스AI에 대해 메타버스 핵심인 버추얼 휴먼 기반 음성 인공지능(AI) 기술 도입이 빨라지면서 수혜를 볼 것으로 내다봤다. 위지윅스튜디오와의 메타버스 사업 협력으로 실적 성장이 빨라질 것으로 예상했다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "현재 주가 및 시가총액은 매우 저평가돼 있다"며 "밸류에이션이 레벨업 하는 시점"이라고 판단했다. 이어 "폭발적 실적 성장 대비 현재 주가는 절대적 저평가 구간"이라며 "셀바스AI의 내년 예상 실적은 매출액 562억원, 영업이익 101억원 등으로 전년 대비 20.6%, 77.2% 기록할 것"이라고 추정했다. 그는 "적극 매수를 권장한다"고 덧붙였다.

셀바스AI는 지난 10일 종합 콘텐츠 그룹 위지윅스튜디오와 '메타버스 사업 협력'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 위지윅스튜디오의 최대주주는 컴투스로 지분 27.5%를 보유하고 있다. 컴투스는 자체 개발한 플랫폼 '컴투버스(Com2Verse)'를 통해 메타버스, 블록체인 등 신사업으로 영역을 확대하고 있다.

최 연구원은 "컴투스와 위지윅스튜디오는 메타버스 사업에 박차를 가하고 있다"며 "메타버스 세계관 구축에 필수적인 AI음성기술은 부재했던 것으로 파악된다"고 분석했다.

음성기술 절대 강자인 셀바스AI가 MOU를 통해 음성인식 및 합성을 통한 융합 AI음성기술을 제공한다. 메타버스 프로젝트뿐만 아니라 CG·VFX, 영화, 드라마, 엔터테인먼트, 뉴미디어 등 위지윅스튜디오가 보유한 약 17개 계열사향까지 다양한 형태의 AI음성기술을 도입할 것으로 예상된다. 결과적으로 셀바스AI의 실적 성장이 매우 빠르게 가속화될 것이란 전망이다.

최 연구원은 "무인화 기술이 핵심 트랜드로 자리잡은 상황에서 전방위적으로 AI음성기술 기반 성장세는 매우 가파르며 메타버스 세계관에 반드시 필요한 AI음성기술 도입까지 본격화되고 있다"고 말했다.

셀바스AI 강점인 음성기술은 로봇 성장에 있어서도 필수 기술 가운데 하나다. 올해 초 셀바스 AI는 '로봇의 감정 및 개성을 표현할 수 있는 대화형 음성합성 오픈소스 플랫폼'을 구축했다. 오픈소스 플랫폼은 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 일환으로, 한국과학기술원 주관하에 진행된 '음원 다양화를 통하여 로봇의 감정 및 개성을 표현할 수 있는 대화음성합성 원천기술 개발' 국책연구과제의 결과물이다.

삼성전자는 '로봇사업화 태스크포스(TF)'를 정식 부서인 '로봇사업팀'으로 격상했다. 올해 초 가전 부문 산하에 로봇 TF를 신설해 사업화 가능성을 타진해 본 뒤 1년여 만에 상설 조직으로 바꾼 것이다. 업계에선 삼성전자가 미래 신수종 사업으로 로봇을 선정하고, 본격 추진하겠다는 의미로 해석한다. 삼성전자는 2019년 세계 최대 전자·IT 전시회 CES에서 돌봄 로봇 삼성봇 케어를 공개했고, 올해 1월에는 집안일을 돕는 가정용 서비스 로봇 삼성봇 핸디를 선보였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr