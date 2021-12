[인사] 한미글로벌

◆임원 승진

▶부사장 권세형

▶전무 유은종 ▶전무 이국헌

▶상무 유재준 ▶상무 유현열 ▶상무 이양우 ▶상무 전영준 ▶상무 차홍철

▶상무보 김운태 ▶상무보 김윤정 ▶상무보 김장수 ▶상무보 배재석 ▶상무보 백승필 ▶상무보 이원석 ▶상무보 장인철 ▶상무보 조장환

류태민 기자 right@asiae.co.kr