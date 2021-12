[아시아경제 박준이 기자] 삼진 삼진 032750 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 100 등락률 +0.97% 거래량 20,546 전일가 10,300 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일【주식 자금하면 대박】역대급 5년 고정금리 / 독점판매 / 예약폭주대신지배硏 "코스닥社 주주권익 개선 위해 전자투표 필요" close 은 1주당 보통주 0.2주, 1주당 현금 100원을 배당하기로 결정했다고 8일 공시했다. 배당주식총수는 120만주이며 현금 배당금총액은 6억원이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr