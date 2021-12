상업용 부동산 수익 상승에…3분기 부동산업 대출 13.8兆 증가

'3분기 중 예금취급기관 산업별대출금' 발표

[아시아경제 장세희 기자]부동산업의 대출 증가액이 2분기 12조1000억원에서 3분기 13조8000억원으로 크게 늘었다. 정부의 대출 규제에 이어 상업용 부동산의 투자 수익이 여전히 높았던 영향이다.

한국은행이 1일 발표한 '3분기 중 예금취급기관 산업별대출금' 통계에 따르면 3분기 말(9월말) 기준 모든 산업의 대출금은 1530조7000억원으로 2분기 말보다 52조5000억원 늘었다. 증가 폭도 2분기(42조7000억원)와 비교해 9조5000억원 커졌다.

산업별로는 제조업 대출금이 3개월 사이 7조7000억원 증가했다. 증가 속도가 2분기(4조9000억원)보다 더 빨라졌다. 국내외 경기 회복이 이어지는 가운데, 원자재 가격이 상승한 영향을 받은 것으로 분석된다. 서비스업 대출 증가액도 41조2000억원 늘었다.

부동산업의 대출 증가액은 13조8000억원 늘었는데, 상업용 부동산에 대한 투자가 확대됐기 때문이다.

송재창 한은 경제통계국 금융통계팀장은 "2분기에 이어 3분기에도 투자 수익률이 높은 상황"이라며 "이에 오피스텔, 상가 등으로 투자 자금이 이동하고 있다"고 설명했다.

하지만 건설업과 농립어업의 경우 대출 증가액이 각각 1조8000억원, 9000억원 늘어 전분기 보다 줄었다.

대출 용도별로는 운전자금이 21조8000억원, 시설자금은 23조5000억원 불었다.

대출을 내준 기관별로 3분기 대출 증가 폭을 보면, 예금은행은 2조8000억원에서 5조6000억원으로 늘었으며, 비은행예금취급기관은 전분기와 비슷한 2조1000억원 증가에 그쳤다.

한편 송 팀장은 향후 오미크론 영향과 관련 "오미크론만의 요인은 조금 더 지켜봐야 하겠지만, 향후 운전자금 대출 수요가 늘어날 순 있겠다"고 설명했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr