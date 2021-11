[아시아경제 이민지 기자] 블루베리 NFT 블루베리 NFT 044480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,375 전일대비 75 등락률 -2.17% 거래량 495,139 전일가 3,450 2021.11.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일블루베리NFT, P2E 게임 '픽셀그라운드'…"내년 2월 출시 예정"블루베리NFT, 한국프로농구연맹과 ‘프로농구 발전’ 업무 협약 체결 close 는 운영자금 조달을 위해 60억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 5%로 사채 만기일은 2024년 12월 10일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr