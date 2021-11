설현, AOA 사태後 복귀작은 '살인자의 쇼핑목록'…이광수 출연

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이광수·김설현·진희경이 '살인자의 쇼핑목록'에 출연한다. 설현은 권민아의 그룹 AOA 괴롭힘 폭로 이후 1년 만에 복귀한다.

tvN은 26일 내년 상반기 방송되는 드라마 ‘살인자의 쇼핑목록’(극본 한지완·연출 이언희)에 배우 이광수, 김설현, 진희경이 주연으로 출연한다고 밝혔다.

‘살인자의 쇼핑목록’은 서울 변두리 아파트 인근에서 의문의 시체가 발견되자 엄마가 운영하는 MS마트 인턴 대성(이광수 분), 지구대 순경 도아희(김설현 분), 대성 모친 정명숙(진희경 분)이 마트 영수증을 기반으로 시작하는 동네 대면 코믹 추리극.

영화 ‘탐정: 리턴즈’, ‘미씽: 사라진 여자’ 등을 연출한 이언희 감독과 드라마 ‘원티드’, ‘오늘의 탐정’ 등을 집필한 한지완 작가가 만났다.

이광수는 과거에는 암기 천재였지만 현재는 3년째 9급공무원 시험에 낙방 중인 MS마트 사장 아들 ‘대성 역을 맡았다. 대성은 세상 쓸데없는 디테일한 관찰력, 괜히 뇌용량만 차지하는 거추장스러운 기억력, 불의 앞에 도망조차 못 치는 소심함을 가졌다. 10살 때 MS마트에서 겪은 사건을 시작으로 인생이 꼬이기 시작한다.

김설현은 오동지구대 열혈 순경이자 대성의 여자친구 도아희 역을 연기한다. 아희는 어려서부터 일편단심 대성바라기로 대성의 모친 명숙과 함께 그의 든든한 지원군을 자처한다. 그러던 그녀가 아파트 인근에서 의문의 살인사건이 발생하자 직접 범인을 찾기 위해 나선다.

진희경은 MS마트 사장이자 대성의 모친 정명숙 역을 맡았다. 명숙은 무능하지만 잘생긴 남편을 사랑하고 바보같지만 인간적인 아들을 사랑한다. 특히 작은 동네 슈퍼를 번듯한 2층짜리 건물과 있을 건 다 있는 마트로 키워낸 두려울 것 없는 인물이다.

제작진은 “배우 이광수, 김설현, 진희경이 3인의 주연으로 캐스팅돼 어느 때보다 든든하다. 이제껏 본 적 없는 슈퍼(마켓) 히어로즈가 유쾌한 웃음과 살벌한 긴장감을 동시에 선사할 예정이니 기대해달라”고 전했다.

