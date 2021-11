한화에어로스페이스, '준법실천자의 날' 행사…"준법경영 강화"

[아시아경제 정현진 기자] 한화에어로스페이스가 한화정밀기계, 한화테크윈, 한화파워시스템 등 자회사들과 26일까지 '2021 준법실천자의 날' 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 이번 행사를 통해 우수 준법실천자들에 대한 포상과 전사 준법경영 비전제시, 내년 활동계획을 전파한다. 또 이를 위해 2021년 컴플라이언스 보고서도 발간해 온·오프라인으로 게시한다.

한화에어로스페이스는 현재 모든 임원과 전체 보직장들에 대해 준법활동 실적을 지수로 산정해 평가항목에 반영하고 있으며, 이를 위해 부서별로 준법활동을 전파하고 독려하는 준법실천자를 매년 간부급으로 선정해 임직원들의 실질적인 준법활동을 지원하고 있다.

특히 2016년부터는 연말에 준법실천자의 날 행사를 통해 각계 인사들을 초청해 연간실적보고, 명사강연, 우수실천자 포상, 컴플라이언스 이벤트 등을 진행해오고 있다.

다만 지난해에 이어 올해도 코로나19 상황을 고려, 사내 온라인 준법지원시스템을 통한 다양한 비대면 이벤트를 구성했다고 한화에어로스페이스는 설명했다.

한화에어로스페이스 준법지원인 이채준 상무는 "현업과 준법활동을 병행하는 준법실천자 격려와 긍정 동기부여를 통해 임직원들의 준법의식도 자연스럽게 고취시킬 것"이라고 말했다.

