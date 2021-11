LGD 유장진 연구위원, 세계 표준의 날 '국무총리표창' 수상

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 50 등락률 +0.22% 거래량 2,290,956 전일가 22,600 2021.11.22 11:44 장중(20분지연) 관련기사 애플카 최대 수혜는 LG전자·LG디스플레이·LG이노텍LGD, 해외 근무 임직원 대상 원격 의료지원 서비스LG디스플레이 'Auto용 POLED', 대한민국 기술대상 '대통령상' close 는 유장진 화질개발실 연구위원이 2021년 세계 표준의 날을 맞아 한국 디스플레이 발전에 기여한 공로로 '국무총리표창'을 수상했다고 22일 밝혔다.

세계 표준의 날은 3대 국제표준제정기구(ISO, IEC, ITU)가 표준의 중요성을 알리기 위해 지정한 날이다. 우리나라는 2000년부터 매년 표준화를 통해 국가경쟁력 강화에 기여한 자에게 정부포상을 수여하고 있다.

유 연구위원은 액정표시장치(LCD), 유기발광다이오드(OLED), 마이크로 발광다이오드(LED) 등의 분야에서 한국 디스플레이 기술이 세계 어디서나 객관적으로 인정받을 수 있도록 글로벌 표준화를 주도해온 성과를 인정받았다.

그는 전기·전자 분야에서 가장 공신력 있는 세계 표준화기구인 국제전기기술협회(IEC)에서 10여년 이상 활동하며 기존 LCD 위주였던 디스플레이 화질 평가법을 OLED 중심으로 표준화했다. 이를 통해 LG디스플레이의 OLED TV 패널이 글로벌 표준으로 자리잡고 프리미엄 TV 시장을 주도할 수 있는 토대를 구축했다고 회사 측은 평가했다.

유 연구위원은 "LG디스플레이의 일원으로서 대한민국 디스플레이 산업 발전에 기여하게 돼 영광"이라며 "우리나라의 디스플레이 기술이 전 세계 표준으로 글로벌 시장을 이끌 수 있도록 매진할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr