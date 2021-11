올리브영 '바이오힐 보', 각 분야 유명인과 '탄탄크림 캠페인' 시작

올리브영 PB 바이오힐 보, 대표 제품 '탄탄크림' 캠페인

배우 이미도, 유튜버 조효진, 아나운서 김소영, 댄스크루 라치카 등

SNS 채널서 캠페인 영상 공개…내달 8일까지 '탄탄크림' 46% 할인

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영의 스킨케어 자체 브랜드(PB) '바이오힐 보'가 스타일러 매거진과 협업해 대표 제품 '탄탄크림'을 활용한 캠페인에 나선다.

올리브영이 운영하는 바이오힐 보는 다음달 말까지 다양한 전문 분야에서 프로가 된 유명인(셀럽) 5인과 손잡고 '탄탄크림 캠페인'을 전개한다고 18일 밝혔다.

'탄탄크림 캠페인'은 바이오힐 보의 대표 제품인 '프로바이오덤 리프팅 크림(탄탄크림)'을 사용하는 셀럽들의 모습을 통해 고객에게 올바른 탄력 관리 습관을 전파하는 캠페인이다. 이를 위해 배우 이미도, 뷰티 유튜버 조효진, 아나운서 김소영, 댄스크루 '라치카'의 가비와 시미즈 등 각 분야에서 뛰어난 능력을 발휘하고 있는 여성들을 캠페인 엔도서(광고의 핵심 메시지 전달자)로 선정했다.

바이오힐 보는 유튜브와 공식 인스타그램 등 주요 채널에서 각 모델들의 전문 분야를 살린 캠페인 영상을 공개했다. 가비와 시미즈는 '탄탄 댄스'를, 아나운서 김소영은 '탄탄크림 리얼 리뷰 읽어주기' 콘텐츠를 선보이며 각자의 탄력 관리 경험을 소개한다. 올리브영 온라인몰과 매거진 스타일러 채널에서 캠페인 화보도 만나볼 수 있다.

이와 함께 바이오힐 보는 다음달 8일까지 올리브영 전국 매장과 공식 온라인몰에서 '탄탄크림'을 특가에 선보인다. 용량을 두 배로 늘린 더블 기획 구성을 46% 할인 판매한다. 행사 기간 '탄탄크림' 구매 고객에게는 얼굴과 몸에 모두 사용 가능한 마사지 볼도 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr