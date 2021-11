롯데홈쇼핑, ‘초록뱀미디어’에 250억원 투자…“미디어커머스 본격 시동”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 콘텐츠 제작사 ‘초록뱀미디어’에 250억원을 직접 투자하며 콘텐츠 커머스 플랫폼 확대에 나선다고 18일 밝혔다.

이번 투자로 롯데홈쇼핑은 최대 주주인 초록뱀컴퍼니에 이어 2대 주주 지위를 확보하게 됐다. 이는 롯데홈쇼핑의 비전인 ‘퍼스트 앤 트루 미디어커머스 컴퍼니(First & True Media Commerce Company)’ 추진의 일환이다.

양사는 콘텐츠 플랫폼 확장, 콘텐츠 지적재산권(IP) 사업 등 전략적 투자 검토와 신규 사업 발굴에 힘을 쏟을 계획이다. 롯데홈쇼핑은 초록뱀미디어가 추진하는 드라마 공동 투자 및 제작을 지원한다. 드라마 원작 기반의 웹툰, 웹소설 등의 판권사업 개발과 투자에도 적극 나설 예정이다.

또한 롯데홈쇼핑 모바일 애플리케이션(앱)에서 드라마·예능 콘텐츠 스트리밍 채널 ‘엘플레이’와 유명 셀럽을 활용한 ‘셀럽 커뮤니티’ 플랫폼도 내년 중으로 선보인다. 해당 콘텐츠를 활용한 상품 기획, 초록뱀미디어 계열사 소속 아티스트와 연계한 인플루언서 콘텐츠도 확대해 나갈 계획이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “미디어 커머스 선도 기업으로 도약하기 위해 신사업 투자를 지속적으로 이어오고 있다”며 “최근 K-콘텐츠 등 콘텐츠 플랫폼 시장이 확산됨에 따라 국내 유명 콘텐츠 제작사에 대한 투자를 진행하게 됐으며, 두 회사가 보유하고 있는 인프라를 적극 활용해 콘텐츠 사업영역 확장 등 시너지를 극대화할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr