미국 석탄가격 12년 내 최고치…전기료 인상·인플레 우려

[아시아경제 부애리 기자] 미국 석탄 가격이 12년 내 최고치로 올라 전기 요금 인상에 따른 인플레이션 우려가 나왔다.

블룸버그통신은 15일(현지시간) 미국 펜실베니아주 센트럴 애팔래치아 석탄시장의 현물가격이 톤당 89.75달러로 지난주보다 10달러 이상 올랐다고 보도했다. 이는 2009년 미국의 석탄 수출이 급증해 내수 시장 가격이 급등한 이후 최고치다.

다른 지역에서의 석탄 가격은 이보다 낮지만 최근 몇 달 새 인상되고 있다.

석탄 가격 인상은 미국 국민들의 올겨울 난방비 지출이 늘어날 것임을 암시한다.

미국에서 전력을 생산해 판매하는 듀크에너지와 엑셀에너지 등은 올겨울 미국 가구당 월 난방비가 11달러가량 오를 것이라고 예상했다.

식료품, 주택, 자동차 값이 오른 상황에서 난방비까지 인상될 경우 소비자물가 상승에 따른 인플레이션율은 1990년 이래 가장 가파르게 상승할 전망이다. 가계 에산 역시 더욱 위축 될 것으로 보인다.

블룸버그통신은 "최근 석탄값 급등은 세계 전력난 심화로 석탄 수요가 급증한 데 따른 것"이라며 "석탄 사용이 중단될 것이라는 섣부른 예측과 사뭇 다른 것"이라고 밝혔다.

