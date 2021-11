[주식보다 ETF] 키워드 "게임, 美반도체, 탄소배출권"

이달 코스피 등 증시 부진에도

10% 이상 수익내고 있는 ETF들

게임, 글로벌 반도체, 탄소배출권 투자

[아시아경제 황준호 기자] 이달 코스피가 3000선 밑에서 전전하고 있는 가운데, 상장지수펀드(ETF)로 쏠쏠한 수익률을 거두는 이들이 늘고 있다. 이달 수익률 상위 ETF의 키워드는 게임, 미국 반도체, 탄소배출권로 축약된다.

15일 한국거래소에 따르면 이달초부터 지난 12일까지 가장 높은 수익률을 기록한 ETF는 HANARO Fn K-게임으로 17.16%의 수익률을 기록하고 있다. 크래프톤(14.43%), 펄어비스(9.89%), 엔씨소프트(10.33%, 11일 상한가), 카카오게임즈(10.23%) 등의 종목에 주로 투자하는 ETF 상품이다. 최근 대체불가능토큰(NFT)과 메타버스에 대한 기대감에 따라 주가가 큰 폭으로 움직이는 종목들이다. 이 ETF와 종목에 투자하는 TIGER K게임(16.60%), KODEX게임산업(15.87%), KBSTAR게임테마(15.25%) 등도 높은 수익률을 거두고 있다. 이종원 상상인증권 연구원은 "NFT와 P2E(Play to Earn)의 접목은 플레이어가 가지고 있는 게임내 캐릭터 및 아이템 등 다양한 재화를 현실감 있게 사용할 수 있게 게임 밸런스를 잘 짜는 것이 관건이 될 것"이라고 분석했다.

미국 반도체에 투자하는 ETF들도 10% 이상의 수익률을 기록 중이다. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(12.13%)이나 KODEX 미국반도체MV(11.13%)와 같은 상품들이 이에 해당한다. TSMC, 엔비디아 등에 투자하는 상품들로, 최근 투자 종목의 높은 실적에 따라 주가가 오르면서 수익률이 커졌다.

탄소배출권 ETF들도 강세를 나타내고 있다. HANARO 글로벌탄소배출권선물(10.59%), SOL 글로벌탄수배출권선물(9.43%)과 같은 상품들이 대표적이다. 김정현 신한자산운용 ETF운용센터장은 "지난 한 주간 미국을 비롯한 중앙은행들의 금리 인상에 대한 불확실성이 커진 가운데 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서 미국과 중국의 적극적 합의 기조가 탄소배출권 가격 상승에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석된다"고 말했다.

