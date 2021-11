솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨

[아시아경제 최대열 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 2,200 등락률 +2.23% 거래량 421,902 전일가 98,800 2021.11.15 10:11 장중(20분지연) 관련기사 솔루스첨단소재, 종속회사 캐나다서 770억 규모 유형자산 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제솔루스첨단소재, 3Q 매출액 1045억원…영업익 49% 감소 close 는 캐나다 퀘백주 그헝비에 있는 연산 6만t 규모로 전지박을 생산할 수 있는 부지와 공장을 사들였다고 15일 밝혔다. 전지박은 전기차용 배터리에 쓰이는 핵심소재로 유럽 내 유일한 생산공장을 가동중인 이 회사는 북미권 진출도 가시권에 뒀다.

회사에 따르면 이번에 매입한 부지는 유럽법인 서킷 포일 룩셈부르크(CFL)가 2001년 설립해 2014년까지 상업가동한 동박 공장 건물을 포함하고 있다. 이 공장은 앞서 두산이 2014년 CFL을 인수할 당시 매수대상에서 제외됐으나 7년 만에 다시 솔루스첨단소재가 사들였다.

회사 측은 기존 공장 건물을 증개축·리모델링해 북미지역 첫 전지박 공장으로 바꾸기로 했다. 공장을 새로 짓는 대신 기존 건물을 활용해 설비투자 비용을 아끼고 인허가 기간도 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 이르면 2024년 전지박 양산을 시작한다는 목표로 북미권에서 전지박 사업에 속도를 낸다는 방침이다. 국내 전지박 업계 가운데 처음으로 북미권에 생산공장을 두게 된다.

캐나다 퀘백주에 공장을 두기로 한 건 미국·멕시코·캐나다협정(USMCA)에 따른 무관세 혜택을 비롯해 다른 지역에 비해 전력비가 싸고 양질 인력 확보가 가능하기 때문이다. 수력발전 기반 탄소중립·RE100 실현 등도 고려했다. 앞으로 이 곳에서 만드는 전지박은 북미권 배터리셀업체와 완성차업체에 공급된다.

서광벽 솔루스첨단소재 대표는 "자체 생산 거점 확보를 통한 북미 독자 진출로 현지 잠재 고객사 수요에 계획보다 1년 앞당겨 부응할 수 있게 됐다"면서 "급성장 중인 북미 전지박 시장에서 독보적인 우위를 선점하겠다"라고 말했다.

