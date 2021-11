서초구·금천구 '2022 대입·정시 지원전략 설명회' 개최

서초구 20일 오전 11시 양재동 서초문화예술회관에서 고3 수험생들과 학부모 등 대상 ‘THE PRIME 2022 대입 정시 지원전략 설명회 개최...금천구 23일 오후 7시 금천진로진학지원센터 유튜브 채널 통해 ‘2022학년도 정시 지원전략 수립 지원 위한 온라인 입시설명회’ 개



[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 20일 오전 11시 양재동 서초문화예술회관에서 고3 수험생들과 학부모 등을 대상으로 ‘THE PRIME 2022 대입 정시 지원전략 설명회를 연다.

이번 설명회는 400명의 현장 방청과 함께 ‘서초런 TV’ 유튜브 채널로 동시에 생중계한다.

설명회 당일에는 18일 치러질 대입 수능 가채점 성적을 분석, 성적대별 정시 지원전략을 국내 최고 입시 교육 전문가들이 2시간 가량 진행한다.

먼저 임성호 종로학원 대표가 ▲통합수능 첫해, 대학별 합격점수 예측 발표 ▲수능 가채점 결과를 토대로 과목 간 정시전략 등을 설명한다. 이어, 김명찬 학력평가연구소 소장이 ▲2022 대입 정시 종합전략 ▲수시 논술, 면접 응시 전략 등에 대해 소개한다.

현장 방청을 원하는 수험생과 학부모들은 서초구 교육지원센터 홈페이지에서 선착순으로 신청할 수 있으며, 현장방청자들에게는 대입설명회 자료집, 수능 가채점 기준 배치 참고표(인문, 자연계열 및 의치한 등 수록)를 무료로 제공한다.

또, 구는 유튜브 생방송을 시청하는 분들을 위해 방송 중에 강사진과 참여자간 양방향 질의·응답도 실시간으로 진행, 자료집도 업로드 할 예정이다.

이와 함께 설명회 당일 오후 2시부터는 ‘우리동네 1:1 대입 컨설팅’을 6개 동주민센터에서 진행한다. 구는 사전 예약한 지역내 수험생 및 학부모 360명을 대상으로 종로학원 입시 전문 컨설턴트 총 45명이 30분간 무료로 상담 해준다. 신청은 오는 18일까지 서초구 교육지원센터 홈페이지에서 하면 된다.

구는 오는 23일부터 다음달 29일까지 서초구 권역별 교육지원센터 4개소(방배, 서초, 반포잠원, 양재내곡)에서 지역내 수험생 600명을 대상으로 맞춤형 1:1 컨설팅도 진행할 예정이다.

이보민 교육체육과장은 “수험생들이 대입전형에 대한 궁금증을 해소하고 성공적인 대입전략을 세워 노력한 만큼 값진 결실을 맺기를 바란다”고 말했다.

금천구(구청장 유성훈)가 23일 오후 7시 금천진로진학지원센터 유튜브 채널을 통해 ‘2022학년도 정시 지원전략 수립 지원을 위한 온라인 입시설명회’를 개최한다.

이번 입시설명회에서는 26년 경력의 입시 데이터 분석 전문가와 풍부한 입시상담 경력의 전문가 2명이 수험생 눈높이에 맞춰 ‘2022학년도 정시의 다양한 변수’를 알아보고, ‘2022학년도 진학 빅데이터로 보는 정시 합격전략’의 해법을 제시할 예정이다.

1부에서는 ▲2022학년도 정시 전형의 주요 변화 분석 ▲사례로 보는 정시 합격선에 영향을 주는 변수 ▲모집인원 규모 변화와 합격선, 경쟁률 변화가 합격선에 미치는 영향에 대해 진행된다. 이어 2부에서는 ▲사례로 보는 수준별(최상위권, 중상위권, 중위권) 대학 지원 전략 ▲사례로 보는 지역별(지방권, 경기?인천권) 대학지원전략 ▲정시 지원 전략의 실제 A to Z 등의 내용으로 강의가 펼쳐진다.

이날 오후 7시 주민 누구나 금천진로진학지원센터 유튜브 채널을 통해 수강할 수 있다. 또 22일까지 금천진로진학지원센터 홈페이지에 방문해 회원가입 후 별도 신청하면 ‘2022학년도 정시 배치자료집’을 받아볼 수 있다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 상황에서도 묵묵히 수능을 준비해 온 수험생과 학부모님께 진심으로 격려의 말씀을 전하며, 온라인 입시설명회와 1:1 맞춤형 진학 컨설팅을 활용해 좋은 결과를 얻으시길 바란다”면서 “앞으로도 금천진로진학지원센터를 중심으로 실질적이고 정확한 입시 정보를 제공해 나가겠다”고 밝혔다.

