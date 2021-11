[아시아경제 구채은 기자] 인도 동북부의 한 도시에서 임신부 2명 등 100여명이 지카 바이러스에 감염된 것으로 알려졌다.

10일 인디아투데이 등에 따르면 이날 우타르프라데시 칸푸르시에서 16명의 신규 감염자가 추가돼 지카 바이러스 감염자 수가 105명으로 늘었다. 이집트숲모기가 옮기는 지카 바이러스는 신생아 소두증과 뇌 신경 장애를 유발하는 것으로 알려졌다. 예방백신은 없다.

올해 7월 인도 남부 케랄라주에서 60여명이 지카 바이러스에 감염됐다. 8월에는 서부 마하라슈트라주에서 지카 바이러스 감염자가 처음 보고됐다. 그러다 지난달 23일 칸푸르시에서 첫 감염자가 나온 뒤 이 도시에서만 100명이 넘는 확진자가 나왔다.

보건 당국은 이들 임신부에게 각별히 신경 쓰는 한편 바이러스 확산을 막기 위해 모기 번식지 없애기에 나섰다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr