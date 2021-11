LG, 구광모 회장 단독 대표 체제로 전환…권영수 대표 사임

[아시아경제 정현진 기자] LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 91,200 전일대비 2,800 등락률 -2.98% 거래량 188,359 전일가 94,000 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 교통사고 부상자 돕다 숨진 '진주시 슈바이처'…故이영곤 원장 등 4명에 'LG의인상'LG "자회사 에스앤아이코퍼레이션 건설부문 지분 매각 검토"배터리에 진심인 LG…권영수 대표 선임 close 그룹이 10일 구광모 회장 단독 대표 체제로 전환됐다.

LG는 이날 대표이사 변경 공시를 통해 권영수 대표이사(부회장)가 사임함에 따라 구 회장이 단독으로 대표이사를 맡게 됐다고 밝혔다. 이번 변화는 권 부회장이 지난 1일 LG에너지솔루션 대표이사로 자리를 옮긴 데 따른 것이다.

권 부회장은 LG그룹 주요 계열사 사내이사직에서도 사임할 전망이다. 권 부회장은 2018년 6월 구광모 체제가 출범, 같은 해 7월부터 LG대표이사를 맡아왔다.

LG는 이르면 이달 중 연말 정기 인사 때 권 부회장 후임 인사를 함께 낼 예정이다.

후임자로는 신학철 LG화학 대표이사 부회장, 차석용 LG생활건강 부회장, 권봉석 LG전자 대표이사 사장, 권순황 LG전자 BS사업본부장(사장), 정호영 LG디스플레이 대표이사 사장, 홍범식 LG경영전략팀장 등이 거론되고 있다.

