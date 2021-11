오세훈, '청년정책조정위원회' 첫 주재…청년정책 종합계획 심의·조정

청년정책조정위원회 임기 시작 후 시장 주재 첫 회의

서울시, 5년간 53개 과제 6.3조 투입

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 제4기 청년정책조정위원회 출범 후 첫 회의를 주재했다고 서울시가 밝혔다. 4기 위원회는 지난 10월 20일부터 임기를 시작했다.

위원회는 이날 회의에서 오 시장과 함께 청년정책조정위원회를 대표할 공동위원장을 호선으로 결정하고 앞으로 5년간 서울 청년정책 로드맵을 담은 '2025 서울청년 종합계획'을 심의 조정했다.

'2025 서울청년 종합계획'은 오 시장이 취임 시 핵심 화두로 제시한 ‘청년서울’을 실현하기 위한 중장기 계획으로 청년 당사자와 전문가 의견을 바탕으로 마련됐다. 서울시는 이 계획에 따라 일자리, 주거, 교육, 복지·문화·생활, 참여·권리 5대 분야 53개 과제에 대해 2025년까지 약 6조 2700억원을 투입할 예정이다.

이 중 핵심추진과제인 ▲청년패스(PASS) ▲청년세이브(SAVE) ▲청년점프(JUMP) 3대 분야 20개 과제에 2025년까지 5조원의 예산을 투입, 추진상황을 주기적으로 점검할 계획이다. 서울시는 이날 논의된 내용을 반영해 '2025 서울청년 종합계획' 최종안을 연내 발표할 예정이다.

오 시장은 “어느 때보다 어려운 현실에 직면한 청년들을 위해 향후 5년 간 서울 청년의 삶을 바꿀 2025 청년정책 종합계획을 수립했다”며 “청년들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 정책이 잘 추진될 수 있도록 임기동안 아낌없는 조언 해주시길 부탁드린다”고 말했다.

