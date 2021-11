현대重·미래에셋 손잡고 헬스케어·바이오 벤처 키운다…340억 펀드 조성

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 800 등락률 -1.30% 거래량 142,890 전일가 61,400 2021.11.10 14:54 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋그룹, 현대중공업지주와 신성장 펀드 결성 MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장'[컨콜] 현대重 "해양부문 내년부터 설계 매출 반영…하반기 수익 개선 전망" close 와 미래에셋그룹은 디지털 헬스케어·바이오분야 유망 벤처기업을 육성하기 위해 340억원짜리 펀드를 조성키로 했다고 10일 밝혔다.

현대중공업지주와 미래에셋캐피탈은 ‘미래에셋-현대중공업지주 신성장 투자조합 1호’를 결성했다. 미래에셋증권을 비롯해 미래에셋생명, 대웅제약, 서울아산병원을 운영하는 아산재단도 출자에 참여한다. 펀드 운용기간은 10년이다.

두 회사는 이번 펀드로 원격의료와 디지털 치료제, 인공지능(AI) 기반 진단 등 디지털 헬스케어 분야와 바이오 신약 개발분야 유망 벤처기업을 찾아 투자키로 했다. 아울러 벤처기업과 개방형 혁신(오픈 이노베이션, Open Innovtion)으로 이 분야 벤처 생태계를 활성화하고 신기술 개발환경을 구축하는 데 기여할 것으로 내다봤다.

한국무역협회 국제무역통상연구원에 따르면 글로벌 디지털 헬스케어 시장의 규모는 2019년 1063억 달러(약 125조원)에서 연 평균 29.5%씩 성장해 2026년에는 6394억 달러(약 750조원)에 달할 것으로 전망된다.

현대중공업지주 관계자는 "디지털 헬스케어·바이오 분야는 성장 잠재력이 매우 큰 시장"이라며 "펀드를 통해 해당 분야를 선도할 유니콘 기업을 육성하고 신사업 분야를 적극 개척해 나갈 것"이라고 말했다.

현대중공업그룹은 지난해부터 수소·인공지능(AI)·로봇 등 스마트 기술을 활용한 신사업 분야 투자를 늘려왔다. 디지털 헬스케어나 바이오 분야 투자도 늘리고 있다. 현대중공업지주의 투자전문 자회사 현대미래파트너스는 지난 8월 아산재단과 함께 모바일 헬스케어 솔루션 기업인 메디플러스솔루션을 인수했다. 이 회사는 모바일 애플리케이션을 기반으로 암이나 만성질환 환자에 건강관리 서비스를 제공한다.

