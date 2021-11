순천시 치매안심센터, 치매가족의 안심울타리 역할 톡톡히

치매 예방·진단·치료 및 치매인식 개선으로 치매 친화적 환경 조성

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 고령화로 인한 급격한 노인인구의 증가에 따라 지난 2013년부터 치매관리사업을 선도적으로 추진해 왔으며, 정부의 치매국가책임제에 발맞춰 지난 2019년 9월 치매안심센터를 설치해 운영하고 있다.

10일, 순천시는 치매안심센터에서 대상자 맞춤 프로그램으로 치매환자와 가족의 안심 울타리 역할을 톡톡히 하고 있다고 밝혔다.

시 치매안심센터는 치매 예방부터 진단, 치료, 인지 강화, 가족 지원, 치매안심마을 운영 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

75세 이상 치매고위험군을 대상으로 치매선별검사를 안내하고, 읍면을 찾아가 실시하는 검진서비스, 인지 저하자로 판정 시 진단검사와 감별검사를 협약병원에 연계해 무료로 검진을 받을 수 있도록 추진하고 있다.

또한 치매에 대한 부정적 인식과 치매친화적 환경을 위한 치매안심마을도 운영하고 있다.

치매안심마을에서는 치매예방교육 등 다양한 프로그램과 코로나 블루로 지친 어르신들을 위한 농촌치유 힐링프로그램도 운영한다.

이밖에도 다양한 인지재활·인지자극 프로그램, 치매환자 가족 돌봄 분석, 치매 환자 가족 간 자조 모임 등도 실시하고 있다.

시는 내년부터 전 시민에게 치매치료관리비를 지원할 계획이다.

중위소득 120%를 초과하여 치매치료관리비 국가지원 대상에서 탈락된 치매환자에게 시 자체예산으로 월 3만원 이내의 본인부담금을 지원하게 된다.

이를 통해 치매환자와 가족의 경제적 부담을 경감하고 삶의 질을 향상시켜 치매친화적 환경조성에 힘쓸 예정이다.

시 보건소 관계자는 “치매를 조기에 발견해 빠르게 치료한다면 진행을 늦춰 대상자와 보호자의 고통과 부담을 줄일 수 있기 때문에 치매 조기검진은 매우 중요하다”며 “적극적인 치매 조기 진단과 치매 가족의 부양부담 완화로 치매가족들이 더 나은 삶을 살 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

치매에 관한 기타 자세한 사항은 순천시치매안심센터 또는 치매상담콜센터로 문의하면 된다.

