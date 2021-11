강진군 MTB 동호회, 위드 코로나 속 제주에서 강진 알리기

홍보단 구성, 매년 1회 이상 자전거로 전국 홍보 활동

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진 MTB 동호회가 본격적인 위드 코로나 시대를 맞아 지난 5일부터 7일까지 제주도에서 강진군 홍보에 나섰다.

10일 군에 따르면 김동섭 강진 MTB 동호회장과 회원 30여 명은 지난 5일 군청 광장에서 이승옥 군수와 함께 출정식을 하고 제주 환상의 자전거 길을 통해 관광객이 많은 관광지를 위주로 2박 3일 동안 234㎞를 달려 강진군 관광 홍보 활동을 전개했다.

동호회는 MTB를 통해 군민과 함께 행복하고 건강한 지역사회 구현을 목표로 지난 2008년 창단 이후 매년 1회 이상 전국을 돌며 강진군의 크고 작은 축제와 유서 깊은 문화 유적지를 홍보하고 있다.

동호회원들은 지난해 코로나19로 인해 활동을 중단했다가 이번 정부의 위드코로나 방침에 맞춰 강진군 홍보 스티커를 등 뒤에 부착하고 제주도 전역을 자전거를 직접 타고 다니며 강진군 알려 많은 관광객의 시선을 끌었다.

김동섭 강진 MTB 동호회 회장은 “코로나19 여파로 모두가 어려운 상황임에도 불구하고 강진군을 알리기 위해 동참해준 MTB 동호회원들께 감사하다”며 “열악한 여건이었음에도 끝까지 완주해 열성적으로 홍보하는 모습을 보고 감동을 받았다. 남은 임기 동안은 꾸준히 자전거로 강진군의 문화 유적지와 아름다운 관광자원을 알릴 것”이라고 전했다.

한편 강진군은 매년 전국 최우수축제인 청자축제와 강진만 청정해역에서 펼치는 강진만 춤추는 갈대축제 등을 개최하고 있으며 다산초당, 영랑생가, 백련사, 무위사, 백운동 원림 등 유서 깊은 문화재가 산재해 있고 특히 최근에는 가고 싶은 섬 가우도와 군동면 남미륵사 등에 관광객들이 많이 찾아오고 있다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr